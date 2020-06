Piace, per il rimborso abbonamenti due opzioni: voucher o “sconto” su quello della prossima stagione

Piace, due opzioni per il rimborso degli abbonamenti della stagione 2019/20.

Con ancora 7 gare casalinghe rimaste, che non si disputeranno, la società ha rese note le modalità con cui poter recuperare i ratei degli abbonamenti:

1) voucher utilizzabile per successivi acquisti di titoli di accesso a manifestazioni sportive organizzate dal Piacenza Calcio. La procedura di richiesta di emissione del voucher digitale sarà da effettuarsi esclusivamente attraverso procedura on-line attiva per 30 giorni a partire dal 13/07/2020 registrandosi al portale “VIVAforvoucher” (https://shop.vivaticket.com/ita/voucher);

2) per gli abbonati che non richiederanno il voucher, in occasione della campagna abbonamenti 2020/21, sarà applicata una tariffa “speciale” che – oltre al consueto sconto riservato in sede di “prelazione”- prevederà un’ulteriore riduzione del costo dell’abbonamento pari al valore delle sette gare non disputate nella s.s. 2019/2020.

“I tifosi sono il patrimonio più importante per la nostra Società – commenta il Piacenza Calcio -. L’importanza di essere – oggi ancor più di ieri – tutti insieme e tutti uniti, sarà di fondamentale importanza per vivere una nuova stagione di ripartenza del nostro club, del nostro territorio e soprattutto per la nostra gente”.