Piacenza Baseball, l’esordio con Codogno slitta al 12 luglio. Ripartono gli allenamenti delle giovanili

Il baseball sposta più in là il suo orizzonte. Il Consiglio Federale ha deliberato in settimana un ulteriore posticipo dell’inizio dei campionati dal 14 giugno al 12 luglio. Le società restano in attesa di conoscere il protocollo che andrà osservato per la disputa delle partite, e che verrà discusso questa settimana dal Presidente della Fibs, Marcon, con Governo e Coni per l’avvallo definitivo.

La possibilità di allenarsi, invece, c’era già da lunedì scorso ma il Piacenza ha preferito tenere ancora chiusi i cancelli del De Benedetti. “Troppo severi i protocolli e troppo pesanti le responsabilità civili e penali – dichiara il presidente Imberti -. Pur con tutta la buona volontà non ce la siamo sentita di partire con la squadra maggiore: mi spiace enormemente per i nostri giocatori e spero che questo ulteriore tempo che la Federazione si è preso serva a prendere coscienza circa gli oneri e le responsabilità dei quali noi presidenti ci troviamo investiti. Il baseball già di per sè è sport dai rari contatti fisici, dove negli allenamenti viene normalmente adottato un certo distanziamento. Spero che a breve le cose cambino, con protocolli meno rigidi e società libere da rischi legali. Solo così potremmo pensare di partecipare al campionato di B, prendendoci i tempi necessari per arrivarci preparati”.

Una deroga, però, la società biancorossa se l’è concessa visto che da questa settimana riprenderanno gli allenamenti del settore giovanile al diamante Montesissa.

“Per i più piccoli le cose stanno in maniera un po’ diversa. Le tempistiche e l’organizzazione degli allenamenti sono più ridotte e semplici e con al massimo gruppi di 6 con 2 tecnici ce la siamo sentita di affrontare il rischio. Ci ha confortato l’appoggio dei genitori, desiderosi di rivedere i propri figli divertirsi in libertà. Questo non ci esenta dal mettere in atto quanto preteso dal protocollo: materiale individuale, distanziamento, sanificazioni, misurazione della temperatura etc. Per i campionati giovanili si vedrà – aggiunge Imberti -, intanto, però, se non altro è stato fatto un piccolo passo verso la normalità, con uno dei due diamanti cittadini che torna vivere. Il sogno è che tutto il movimento possa rialzarsi, permettendosi di arrivare in sicurezza alla fatidica data del derby Codogno-Piacenza, ora diventata il 12 luglio. L’opening-day della B che può davvero rappresentare il simbolo della rinascita di un intero territorio”.

“Del resto – informa la società biancorossa – un po’ in tutto il mondo il baseball, sport estivo per antonomasia, sta cercando di riprendersi i suoi spazi. Nel continente europeo la Rep. Ceca è stata la prima, sabato scorso, ad iniziare il suo campionato. In stand-by per ora fino a luglio o settembre i tornei italiano, olandese, tedesco e spagnolo. La Francia è l’unica nazione ad aver già annullato la stagione. In Asia invece i campionati sono partiti da un po’: il 12 aprile a Taiwan (dall’8 maggio anche alla presenza contingentata del pubblico mentre prima era stata preferita la pittoresca soluzione di mettere manichini sugli spalti) ed il 5 maggio in Corea del Sud. Il 19 luglio scatterà la ricca Lega Professionale giapponese mentre la Major League americana si sta interrogando su di un possibile opening-day il 4 luglio, con un format su due gironi “blindati” in Florida ed Arizona per limitare trasferte e rischi di contagi. La stagionalità inversa ha consentito di completare in extremis a febbraio-marzo i prestigiosi campionati del Centro e Sudamerica con Cuba, Venezuela, S. Domingo e Nicaragua in grado di decretare i loro campioni nazionali”.