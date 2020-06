Piacenza Baseball, partiti gli allenamenti del settore giovanile

Sono ripartiti, al diamante Montesissa, gli allenamenti del settore giovanile del Piacenza Baseball.

Distribuiti su diversi turni per essere divisi in gruppi, i giovani biancorossi fino all’Under 15 hanno ripreso contatto con la terra rossa per condividere il loro sport preferito. Un piccolo passetto verso la normalità, sperando magari anche in un possibile campionato in formato ridotto. Un pomeriggio atteso da mesi che ha rappresentato una iniezione di fiducia non indifferente.

La Federazione ha lasciato liberi i Comitati Regionali di organizzare l’attività adattandola alla situazione di ogni specifico territorio, ma è scontato che fino a settembre sarà difficile ipotizzare un baseball giovanile fatto di partite, trasferte e classifiche. Ma per i giovani del Piacenza è stato già importante ritrovarsi.