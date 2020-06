Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. La prima squadra del Piacenza Baseball si è ritrovata al “De Benedetti” per ricominciare ad allenarsi ed il tutto sembra il preludio alla partecipazione al campionato di Serie B, il cui protocollo è al vaglio del direttivo biancorosso.

“Per ora – informa la società – si lavora a gruppi, suddivisi in ruoli, osservando rigorosamente le norme imposte dal protocollo, come già avvenuto dieci giorni fa quando a ripartire era stato il settore giovanile. La squadra – evidenzia il club biancorosso – ha risposto all’appello compatta ed in sostanza con la stessa struttura che era stata allestita per il campionato che sarebbe dovuto partire ad aprile. All’appello mancano l’allenatore Kevin Nieves e l’interbase Jesus Chacon, entrambi bloccati in Venezuela. La squadra – spiega il Piacenza – è stata così affidata ad Andrea Agosti, stretto collaboratore di Nieves in questi anni, che sarà coadiuvato da Marcello Rossi e dal pitching coach Kelvin Monsalve”.

“Un cambiamento – il commento societario – imposto dall’emergenza che si ritiene non genererà scossoni in una rosa solida ed esperta per la categoria come quella biancorossa. Subito in campo anche i nuovi acquisti Ezequiel Cufrè (lanciatore svincolato a dicembre dal Codogno), Francesco Corsaro (lanciatore in prestito dallo Junior Parma) e Andres Chacon (ricevitore l’anno scorso a Rovigo). Ai gruppi sono aggregati alcuni giovani U16. Esercizi atletici e primo approccio con i fondamentali il menù preparato per la squadra che si allenerà quattro volte alla settimana. Presto la decisione sul campionato ma a questo punto la presenza del Piacenza al campionato di B che partirà il 12 luglio è sempre più probabile”.