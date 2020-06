Piacenza dona ingressi omaggio ai musei piacentini ai sanitari dell’Emilia Romagna e Lombardia

Il Comune di Piacenza dona 25 mila ingressi omaggio per due persone a tutti i sanitari dell’Emilia Romagna e della Lombardia, per visitare i musei di palazzo Farnese e di Storia Naturale.

“Un piccolo gesto – dice il sindaco Patrizia Barbieri sulla propria pagina Facebook – per dire grazie ai sanitari. Piacenza, così duramente colpita e martoriata dal coronavirus, non si è scordata di chi si è speso in prima linea – senza risparmiarsi – per prendersi cura di noi. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di donare a tutti i sanitari dell’Emilia Romagna e della Lombardia 25.000 biglietti per due persone per tutte le sezioni dei musei civici di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale di via Scalabrini”.