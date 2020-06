Piacenza non rinuncia al cinema sotto le stelle, dal primo luglio al via la rassegna all’Arena Daturi

Nonostante il coronavirus, anche nell’estate 2020 andrà in scena all’Arena Daturi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piacentina: “Il Cinema sotto le stelle”.

L’associazione organizzatrice della rassegna, i “Cinemaniaci“, in questi giorni sta definendo gli ultimi dettagli del programma e sul proprio sito ha deciso di pubblicare qualche anticipazione, con anche le prime date delle proiezioni.

“I Vitelloni di Federico Fellini con Alberto Sordi – si legge – sarà il film d’apertura mercoledì 1° luglio alle ore 21:45 all’Arena Daturi. Un doppio omaggio al cineasta riminese e all’attore romano, nati rispettivamente il 20 gennaio e il 15 giugno 1920 e che, quindi, avrebbero compiuto 100 anni. Fellini e Sordi, due icone, per Federico è stato coniato l’aggettivo felliniano (e quante parole lui ha regalato al nostro vocabolario: paparazzi, amarcord, vitelloni…) mentre chiunque riconosce le maschere di Alberto. Due ambasciatori del cinema italiano nel mondo, figure indimenticabili della cultura popolare del Novecento”.

“Giovedì 2 luglio – continua il programma – il primo film della stagione cinematografica: Parasite, uno dei film dell’anno e probabilmente del decennio. Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes che si è potuto fare, quello del 2019 (ricordiamo che nel maggio 2020 il lockdown francese ha impedito lo svolgimento della kermesse) e Premio Oscar per il Miglior film (prima volta per un film non in lingua inglese) e per il Migliore regista. Il coreano Bong Joon-ho, già autore del bellissimo Snowpiercer (Daturi 2014) è presente nella rassegna di quest’anno con un altro suo film, Memorie di un assassino, distribuito in Italia sull’onda del successo agli Oscar. Dato che disporremo di un numero di posti limitato per rispettare le norme anti-Covid e dato che Parasite è un film molto atteso, sarà proposto in replica sabato 22 agosto”.

“3 e 4 luglio Arena Daturi chiusa – anticipano gli organizzatori – per non disturbare gli eventi nel cortile di Palazzo Farnese. Ma domenica 5 luglio serata speciale: il film in programma è Villetta con ospiti, interpretato da Marco Giallini e Michela Cescon, e la proiezione sarà accompagnata dal regista Ivano De Matteo e dalla cosceneggiatrice Valentina Ferlan.

“Lunedì 6 luglio uno dei maggiori successi della stagione: Cena con delitto – Knives Out con Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Joseph Gordon-Lewitt, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer e Michael Shannon”.

“Il 7 luglio niente film al Daturi – informano i “Cinemaniaci” -, ma siamo al Parco Raggio per una proiezione in pellicola. Mercoledì 8 sarà la volta di Hammamet di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi, uno dei film italiani più importanti dell’anno. Il 9 niente cinema, ma dal 10 luglio la programmazione avrà una maggiore regolarità con una media di sei proiezioni alla settimana. E l’inizio a pieno regime del cinema all’aperto 2020 non poteva che essere con Joker di Todd Phillips, Leone d’oro all’ultima Mostra del cinema di Venezia, con uno strepitoso Joaquin Phoenix, Oscar come Miglior attore protagonista (venerdì 10 e sabato 11 luglio)”.

“Avremo il nostro tradizionale mix di svago e impegno – commenta l’associazione -, grandi autori e giovani emergenti, produzioni hollywoodiane e film indipendenti. Circa il 30% degli spettacoli avrà come oggetto un film italiano. Oltre a I Vitelloni, daremo anche Apocalypse Now – Final Cut con introduzione registrata di Francis Ford Coppola, entrambi i film restaurati digitalmente dalla Cineteca di Bologna e messi a disposizione per la rassegna Il Cinema Ritrovato. Il 19 luglio, giorno della strage di via D’Amelio, un bellissimo film che parla di mafia e il 22 luglio un dolce ricordo del regista Claudio Caligari con protagonisti Valerio Mastandrea, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Last but not least, entriamo ufficialmente nel club delle arene estive che fanno anteprime: proietteremo film in anteprima in agosto, destinati alle sale cinematografiche da settembre. Ma lasciamo un po’ di suspense”.

CHE COSA CAMBIA – “L’arena estiva nel 2020 ha limiti oggettivi dovuti alle norme anti-Covid – affermano gli organizzatori della rassegna -. Primo: al massimo 160 posti invece di 400 per garantire il distanziamento fisico in platea, ma con possibilità di sedersi accanto per i “congiunti”. Apriremo presto cancelli e biglietteria, ma entreranno solo le persone con il posto, mentre le persone eccedenti saranno invitate, senza bisogno di scendere, a tornare un altro giorno. Il criterio è sempre quello del “chi prima arriva meglio alloggia”. Da qui l’importanza degli spettacoli in replica per i film più attesi. Inoltre, introduciamo l’abbonamento 10 ingressi per semplificare l’ingresso, specialmente nelle serate in cui è prevedibile un maggior afflusso di persone. Come dice l’ordinanza regionale, la mascherina si può togliere durante la fruizione del film. Il pubblico è invitato a tenere comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e nel raggiungere il punto bar o i servizi igienici. L’inizio degli spettacoli fino a metà luglio è alle 21:45 (poi alle 21:30), l’apertura dell’ingresso 45 minuti circa prima dell’orario di inizio indicato. Al nostro bar questa estate non troverai il caffè”.

“Ringraziamo – concludono i “Cinemaniaci” – il Comune di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Regione Emilia-Romagna. Prossimamente pubblicheremo il programma completo con i film in calendario fino all’inizio di settembre”.