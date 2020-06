Piacenza Summer Sport, dal 15 giugno torna il centro estivo di Lyons e Bakery

Dal 15 giugno al 10 luglio torna Piacenza Summer Sport, il centro estivo per ragazzi dai 7 ai 13 anni nato dalla collaborazione tra Bakery Basket Piacenza e Sitav Rugby Lyons.

“Una proposta che unisce sport, salute e divertimento – spiegano gli organizzatori – su un programma tecnico di buon livello, con istruttori ed allenatori qualificati, specialmente nel settore giovanile, per continuare ad allenarsi anche nel periodo estivo.

Il tutto verrà gestito secondo le Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia (allegato n.8 al DPCM del 17 maggio 2020).

I ragazzi e le famiglie verranno prontamente informati sullo svolgimento delle attività e sulle misure di prevenzione che verranno adottate in un clima di gioco e divertimento – concludono i responsabili del centro estivo -. Le attività verranno svolte all’aperto presso il campo sportivo di via Rigolli, in caso di pioggia verranno allestiti spazi interni idonei che saranno igienizzati giornalmente”.

Per tutte le informazioni potete consultare la pagina http://piacenzasummersport.it/modalita-di-gestione/

fonte foto: Piacenzasummersport.it