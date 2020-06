Piccinini (M5s) “Riaprire i Pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda”

Qual è la data in cui i servizi del Pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, torneranno a pieno regime?

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è la consigliera regionale Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), che ricorda come “restino forti le preoccupazioni sull’effettiva futura piena riapertura del Pronto Soccorso a Castel San Giovanni e a Fiorenzuola d’Arda; è invece necessario, al termine anche di questa fase emergenziale, la completa operatività di questi due pronto soccorso, evitando quindi che, almeno a regime, i pazienti delle località più distanti debbano fare riferimento al solo pronto soccorso di Piacenza”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere all’esecutivo regionale di “assicurare che entrambi i servizi di pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda riprenderanno la loro attività per l’intero arco della giornata, per tutti i giorni della settimana e almeno per tutte le patologie e gli interventi affrontati nel periodo antecedente l’epidemia, indicando altresì quando sia prevista la riapertura completa”.