Pisani (Lega) “Il Governo parla di turismo ma ha dimenticato tour operator e trasporti privati”

“Non solo il Governo li ha dimenticati, ma ha tagliato le gambe a chi i turisti li porta in Italia e li trasporta. Un paradosso per chi parla di rilancio e di turismo come settore fondamentale della ripresa”.

E’ il commento del senatore piacentino Pietro Pisani (Lega) che il 4 giugno ha partecipato alla protesta delle agenzie di viaggio, a Roma in piazza del Popolo. “I tour operator, che rischiano di essere falcidiati, sono stati dimenticati dal Governo, che ha promesso soldi a pioggia a tutti, salvo poi scoprire che i soldi non ci sono. E le promesse cadono così nel vuoto. Ieri, c’è stata la manifestazione delle aziende di trasporto private. Il turismo va rilanciato in modo sicuro, ma servono persone capaci. Agenzie di viaggio e bus sono il primo passo per portare in Italia i turisti, ma a Roma sembra che non lo capiscano”.