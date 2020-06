Podenzano apre il centro estivo l’8 giugno. “Oneri aggiuntivi a carico del Comune e di privati”

Podenzano (Piacenza) guarda avanti e annuncia l’avvio del centro estivo del Comune, grazie all’accordo raggiunto tra amministrazione e la cooperativa sociale Eureka che si occuperà del servizio presso la Scuola dell’Infanzia di Podenzano.

Lo annuncia il sindaco Alessandro Piva in un post su Facebook. “Si tratta di un servizio rivolto ai bambini ed alle bambine di età compresa fra 4 anni (che abbiano frequentato il 1° anno di materna) ed i 6 anni, residenti nel Comune di Podenzano o anche non residenti purché almeno uno dei genitori svolga la propria attività lavorativa nel territorio del Comune di Podenzano, e sarà attivo dalle 8 alle 16. La tariffa, come lo scorso anno, è pari a 65 euro a bambino a settimana, pertanto è invariata rispetto allo scorso anno e ciò grazie al contributo del Comune che si impegna a coprire la differenza tra la tariffa effettiva (210 euro) e la quota chiesta alle famiglie (65 euro)”.

“L’aumento del costo è dovuto alle diverse modalità di erogazione del servizio, in particolare al maggior numero di operatori nel rispetto del rapporto 1 a 5 bambini ed alla necessità di sanificare gli ambienti più volte al giorno e di mettere a disposizione mascherine, gel disinfettanti, ecc. Costi che saranno comunque contenuti grazie ad una parte di materiale messo a disposizione gratuitamente dalla ditta Target di via Bodoni di Podenzano, che ringrazio”.

Da lunedì 1 giugno sarà possibile consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune il modulo di iscrizione, compilato e sottoscritto. Le iscrizioni rimarranno aperte dal 1 al 5 giugno 2020. Per ragioni di spazio e di sicurezza potranno usufruire del servizio un massimo di 25 bambini ed ai fini della graduatoria finale farà fede la data e l’ora di protocollazione della domanda. La priorità sarà data a coloro che hanno manifestato il proprio interesse rispondendo al sondaggio pubblicato sul sito istituzionale. I genitori dovranno consegnare direttamente al personale il primo giorno di accesso al centro estivo anche il patto di corresponsabilità. “Stiamo lavorando anche con diverse associazioni per far partire i centri estivi per i bambini più grandi. In settimana dovremmo avere anche qualche notizia in più per gli asili nido” – conclude il sindaco Piva.

Per informazioni: https://www.comune.podenzano.pc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3666