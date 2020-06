Polo protezione civile, Bisotti (Pd) “Frutto della lungimiranza della precedente amministrazione”

La nota stampa del segretario Pd di Piacenza Silvio Bisotti.

Merita una parola di ringraziamento particolare l’apprendere che il polo logistico nazionale di protezione civile (uno dei tre in Italia) possa raggiungere finalmente il traguardo, da anni auspicato, grazie al finanziamento completo della Regione. E’ di ieri infatti l’importante annuncio dall’Assessora regionale Irene Priolo, che consentirà di completare una struttura nuova, ben dimensionata e funzionale.

Un plauso ma anche un ricordo che va esteso anche a chi nel 2008 lavorò perché a Piacenza si insediasse per la prima volta il polo, i compianti Presidente e Assessore provinciali Gianluigi Boiardi e Gianluigi Ziliani. La Regione poi, già dal precedente mandato, accompagnò e sostenne convintamente la Giunta Dosi nella volontà di mantenere comunque a Piacenza una struttura così importante per quella straordinaria organizzazione che è la protezione civile italiana, anche dopo la disdetta dell’affitto degli spazi presso il Consorzio Agrario.

Ai ringraziamenti si accompagna anche la soddisfazione per tutto il volontariato di protezione civile piacentino, che tanto si è prodigato nell’emergenza covid, e che troverà la sede del suo Coordinamento provinciale proprio nella nuova struttura al Montale accanto al polo nazionale.

Infine non si può però non associare anche la felice capacità programmatoria della precedente Amministrazione comunale che inserì nel nuovo PSC (piano strutturale comunale) nel 2016 la destinazione dell’area, particolarmente idonea per collocazione strategica nei pressi della tangenziale cittadina, prevedendo altresì le condizioni per ottenerne la cessione gratuita al Comune da parte della proprietà.