Ponte di Castelvetro, al via le sanzioni del sistema di controllo del peso dei tir

Piacenza – Si conclude la fase di sperimentazione delle telecamere installate sul ponte di Castelvetro (Piacenza) che consentono di classificare e rilevare tutti i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate sul viadotto, lungo la strada provinciale n.10R Padana Inferiore.

Da mercoledì 3 giugno, infatti, l’“Elfo Gatecontrol” – questo il nome del sistema – rileverà le violazioni da remoto, mediante acquisizione fotografica dei transiti, e i verbali verranno notificati ai trasgressori nei termini di legge. Per salvaguardare l’integrità strutturale del Ponte e la sicurezza dell’utenza stradale, infatti, su tale tratto di strada vige, dal 2014, il divieto di transito agli autoveicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 20T, divieto troppo spesso non rispettato. La Provincia si è pertanto dotata di due varchi elettronici, posizionati lungo la struttura del ponte sul Po, capaci di rilevare elettronicamente il transito di mezzi pesanti in entrambe le direzioni che da mercoledì 3 giugno saranno operativi a tutti gli effetti. La fase di sperimentazione si conclude dopo l’opportuna formazione degli operatori di polizia provinciale sull’utilizzo della strumentazione, che ha dovuto essere forzatamente rallentata a causa dei controlli di prevenzione Covid-19, che la Polizia provinciale ha svolto con assoluta priorità.

“Con questo intervento, atteso da tempo – sottolinea il presidente Patrizia Barbieri – si intende scoraggiare il transito abusivo di mezzi pesanti sullo storico ponte di Castelvetro limitando i danni sulle antiche strutture metalliche, nell’attesa dell’esecuzione di un importante intervento manutentivo finanziato dalla Stato.”