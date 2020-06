“Potenziare l’ospedale di Bobbio, presidio indispensabile dell’appennino piacentino”

“Potenziare l’Ospedale di Comunità di Bobbio, unico presidio sanitario dell’Appennino piacentino a cinquanta chilometri dal capoluogo, che ha dimostrato ulteriormente la propria importanza durante l’emergenza Covid – 19, in modo da poter ritornare allo stesso se non migliore livello di assistenza pre pandemia”.

Lo chiedono, in una interrogazione presentata alla Giunta, i consiglieri regionali piacentini della Lega Matteo Rancan e Valentina Stragliati, che sottolineano come la posizione dell’ospedale, al centro della Alta Val Trebbia e meta anche di un crescente movimento turistico, lo renda “strategico”. “Il nosocomio – ricordano – trasformato in Centro Covid a metà marzo, è ritornato nei parametri di normalità l’8 giugno scorso, con la ripresa h24 del servizio medico, affiancato dall’infermiere professionista, ma questo non è sufficiente. È stata sì garantita l’apertura h24 del Punto di Primo Intervento, ma non è stato implementato il personale medico, quindi, di notte, rimane presente in struttura un solo medico che, in caso di emergenza, non può, quindi, allontanarsi dall’Ospedale per recarsi in ambulanza sul luogo del bisogno. Prima del periodo di emergenza Covid 19, invece, prestavano servizio due medici, cosicché uno potesse allontanarsi dal presidio in caso di necessità”.

Rancan e Stragliati si fanno interpreti delle “preoccupazioni degli abitanti del borgo, eletto come più bello nel 2019: l’ospedale, riconosciuto come struttura Osco ma ora beneficiario di una deroga dell’Ausl e quindi con la presenza di medici, potrebbe in futuro essere considerato come struttura Osco a tutti gli effetti e quindi senza più medici in struttura”. Questo – concludono i consiglieri regionali della Lega – rappresenterebbe un danno per tutta la Val Trebbia e metterebbe seriamente a repentaglio la salute di molti cittadini contribuendo ad aggravare il tema dello spopolamento delle aree montane”.