Preghiera con le Suore Scalabriniane nella Giornata internazionale del rifugiato

In occasione della Giornata internazionale del rifugiato di sabato 20 giugno, le Suore Missionarie Scalabriniane di Piacenza hanno organizzato una giornata di preghiera. Alle 12 è prevista la preghiera dell’Angelus vicino all’urna di Scalabrini, in Duomo. Alle ore 18, invece, è previsto un momento di preghiera, con il rosario a favore dei rifugiati, nel cortile della Casa Provinciale (in piazzetta San Savino 29).

“Invitiamo a pregare sia per chi oggi è rifugiato sia in memoria di chi ha perso la vita – ha detto suor Milva Caro, superiora provinciale -. E’ possibile farlo venendoci a trovare, pregando in Duomo o nella nostra Casa, davanti alla statua della Madonna, rispettando comunque sempre il distanziamento sociale. Oppure lo si può fare direttamente da casa, visitando la pagina Facebook Scalabriniane Europa. Possiamo sostenere così la voce di quei tanti rifugiati che in silenzio cercano aiuto in molte parti del mondo e ricordare chi di loro è morto per la speranza di una vita migliore”.