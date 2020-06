“Première”, musica, danza e recitazione nello spettacolo online dell’Accademia Domenichino

Uno spettacolo che concilia danza, musica, canto e recitazione. Si chiama “Premiére”, ed andrà in scena in forma virtuale (QUI) sabato 13 giugno alle 20.30.

Ad organizzarlo Michela Arcelli ed Elisabetta Rossi, direttrici dell’Accademia di danza Domenichino da Piacenza. “Questo progetto – spiegano le ideatrici – nasce in un momento particolare della vita e del nostro lavoro, costretto ad esprimersi senza l’uso del corpo per noi elemento imprescindibile. “Premiére” è il frutto del desiderio, mai sopito, di mettere in scena il nostro spettacolo. L’evento – informano – si avvale di speciali professionisti e degli allievi dell’Accademia: attraverso una sottile ricerca si è sperimentato un modo alternativo di diffondere la nostra passione, mettendo in gioco mente e anima”.

“Lo spettacolo – aggiungono – prende la sua forza da profonde emozioni e produce arte. Gli ospiti danzatori, che hanno contribuito ad arricchire questo evento, sono professionisti che hanno avuto la prima formazione in Accademia e attraverso i quali l’Accademia si esprime nel mondo: Luca Bergamaschi e Màrcio Barros Mota, Cecilia Castellari e Sara Giannatiempo, Giacomo Rovero. Gli ospiti non danzatori sono professionisti che hanno avuto un legame con l’ Accademia e con i quali rimangono forti sentimenti: Carolina Migli Bateson, Georgia Ciavatta e Giuseppe Mennuti, Yevgeny Galanov”.