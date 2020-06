Prende forma il nuovo Fiorenzuola: rinnovo per il capitano Ettore Guglieri

U.S. Fiorenzuola 1922: ufficiale il rinnovo per la stagione 2020/2021 del capitano Ettore Guglieri.

Lo fa sapere la società in una nota: “Guglieri – si legge -, che inizierà la sua settima stagione con la maglia rossonera, è il primo tassello dell’organico che nel corso delle settimane verrà svelato da parte della società valdardese e che sarà messo a disposizione da parte del Direttore Sportivo Bernardi (in foto) a Mister Luca Tabbiani”.

“Tutta la dirigenza rossonera – conclude il comunicato – è estremamente soddisfatta nel poter annunciare, come ormai da tradizione, il capitano (classe 1984) come primo giocatore confermato per la nuova stagione”.