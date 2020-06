Progetto Siblings, riprendono gli incontri con Bert Pichal a Ca’ Torricella

Dopo la pausa forzata dovuta alle limitazioni imposte dal Covid, riparte il progetto Siblings promosso da Fondazione Pia Pozzoli e Angsa Piacenza.

L’iniziativa, coadiuvata dall’ortopedagogista Bert Pichal, vuole essere un valido supporto per i ragazzi che hanno fratelli con neurodiversità e disabilità, aiutandoli nel percorso di crescita all’interno della famiglia. Gli incontri ripredono lunedì 22 giugno, dalle 14 alle 18 con due turni dedicati ai ragazzi e un appuntamento successivo, dalle 20 alle 22, per i genitori. Venerdì 26 giugno nuovo appuntamento dalle 14 alle 18, per i due gruppi di ragazzi.

Gli incontri si svolgeranno nello spazio all’aperto di Ca’ Torricella. Per maggiori informazioni angsapiacenza@gmail.com e info@fondazionepiapozzoli.it