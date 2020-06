Proseguono le attività online del Laboratorio Aperto di Piacenza in attesa della riapertura prevista per il 15 giugno.

Il Laboratorio Aperto di Piacenza arricchisce il suo palinsesto di webinar e corsi online in attesa della riapertura fissata per il 15 giugno.

Si parte lunedì 8 giugno con il primo incontro del ciclo Lab Talks “Innovazione in Emilia Romagna”, un programma di incontri online dedicato ad approfondire l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna. Seguono due appuntamenti l’11 ed il 18 giugno che avranno come tema il personal branding ed il cambiamento di carriera, due tematiche particolarmente importanti in questo momento di ripartenza lavorativa post emergenza coronavirus.

Il talk dell’8 giugno offrirà l’occasione per comprendere quali soggetti pubblici e network possono favorire l’innovazione e sostenere la competitività dei sistemi produttivi del territorio. Un ecosistema in continua evoluzione, che comprende i Laboratori Aperti, la Rete Alta Tecnologia e i Clust-ER dedicati a settori specifici (Agroalimentare; Costruzioni; Energia e ambiente; Imprese Culturali e Creative; Innovazione nei servizi; Meccatronica; Salute). Il talk è co-promosso dagli altri Laboratori Aperti di Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna in collaborazione con ART-ER e CLUST-ER. Interverranno Giorgio Moretti, Ugo Mencherini (Art-ER) e saranno moderati da Fabio Sgaragli, Head of Innovation di Fondazione Giacomo Brodolini.

Il corso di formazione “Linkedin e Networking. Strategie efficaci per la ricerca del lavoro” si svolgerà invece l’11 giugno dalle 14.30 alle 18. In Italia sono in 14 milioni gli utenti registrati sulla piattaforma professionale più utilizzata al mondo. Cosa significa ottimizzare il proprio profilo e perché è importante ai fini della ricerca di nuove opportunità? In un mondo sempre più digitale e sempre più smart, i convenzionali curriculum vitae lasciano spazio alla creazione e gestione del proprio profilo Linkedin (e di altri Social Network) con lo scopo di accrescere la propria rete e farsi trovare più facilmente dagli addetti delle Human Resources. Un corso dedicato al confronto, alle best practice, agli strumenti e gli esercizi per entrare nel mondo del Social recruiting: la selezione inizia dalla comunicazione, la comunicazione nel mondo del lavoro inizia da Linkedin.

E si conclude con “Career reboot. La gestione del cambiamento di carriera tra punti di forza, strategie e ostacoli” il 18 giugno, sempre dalle 14.30 alle 18. Pensare al cambiamento di carriera potrebbe far emergere ansie, resistenze e difficoltà nell’identificare gli strumenti e le strategie per ottenere la soddisfazione e il miglioramento ricercato; eppure, in questo contesto lavorativo altamente mutevole, adattarsi e risultare professionalità flessibili e trasversali potrebbe rappresentare un grande vantaggio. In questo corso verranno approfonditi strumenti, strategie e modelli di pensiero per pianificare ed affrontare il cambiamento di carriera.

ISCRIZIONI

– Lab Talks “Innovazione in Emilia Romagna” (8 giugno): https://laboratorioapertopiacenza.it/lunedi-8-giugno-innovazione-in-emilia-romagna-lab-talk/

– Linkedin e Networking. Strategie efficaci per la ricerca del lavoro (11 giugno) e Career reboot. La gestione del cambiamento di carriera tra punti di forza, strategie e ostacoli: https://laboratorioapertopiacenza.it/nuovi-corsi-online/

INFORMAZIONI: www.laboratorioapertopiacenza.it - piacenza@labaperti.it – Cell. 327.3210280