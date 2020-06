Protocollo per la ricerca e l’innovazione, per candidarsi c’è tempo fino all’8 giugno

E’ lunedì 8 giugno il termine per i soggetti pubblici o privati intenzionati ad aderire al Protocollo per lo sviluppo e il coordinamento di azioni finalizzate alla crescita della ricerca e dell’innovazione sul territorio piacentino, il cui avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse è consultabile integralmente sul sito www.comune.piacenza.it. Dalla stessa pagina web si può scaricare il modulo di candidatura che dovrà essere inviato, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it .

L’apertura a nuovi componenti, impegnati sul fronte della ricerca e dell’innovazione, era stata condivisa agli inizi di febbraio dal Tavolo di coordinamento territoriale che riunisce tutte le realtà firmatarie, nel settembre 2019, dell’accordo, sottoscritto dall’Amministrazione comunale con la sede cittadina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Polo territoriale del Politecnico di Milano, il Conservatorio Nicolini, i consorzi Leap e Musp, Rse Spa, Fondazione Its, Fondazione Itl e la società consortile Art-Er. Un’intesa volta a promuovere e potenziare le iniziative scaturite, in ambito locale, dalle politiche regionali per la ricerca industriale, l’innovazione, il trasferimento tecnologico e le alte competenze.

“Estendere questa rete di collaborazione reciproca, costante aggiornamento sui progetti in corso e i servizi a supporto del settore – sottolinea il vice sindaco Elena Baio – significa rafforzare ulteriormente gli obiettivi del Protocollo, che si fonda proprio sulla sinergia, la condivisione di iniziative, la valorizzazione degli atenei universitari e delle realtà di eccellenza che Piacenza può esprimere in questo comparto”.

Una prima valutazione dell’ammissibilità sarà effettuata dagli uffici comunali di competenza, con particolare attenzione alle finalità dei richiedenti; attestata l’idoneità, la richiesta di adesione verrà sottoposta agli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo, che nei 15 giorni successivi potranno esprimere il proprio parere. Per ogni informazione a riguardo, è possibile rivolgersi ai numeri 0523-492196 e 0523-492085, o scrivere a francesca.cottini@comune.piacenza.it .