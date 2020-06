“Punti di primo soccorso a Castello e Fiorenzuola sono solo fumo negli occhi”

Nota stampa di Carlo Juri Tosca, consigliere di maggioranza del Comune di Castelsangiovanni (Piacenza)

Ennesimo fumo negli occhi del DG Luca Baldino in Commissione Sociosanitaria territoriale. I Punti di Primo soccorso promessi per il 15 giugno non sono assolutamente da paragonare a veri e propri Pronto Soccorso, sia per tipo di prestazioni sia perché non è prevista un’apertura H24. Mi chiedo perché l’Azienda USL di Piacenza non abbia ancora provveduto a creare “percorsi sicuri” per l’accesso ad un vero Pronto Soccorso come accaduto per esempio a Codogno ed in tante altre realtà ospedaliere colpite dal virus. I cittadini castellani non possono e non vogliono continuamente aspettare. Il pronto soccorso deve essere riaperto ora. Oggi. Le ultime promesse parlano di riaprirlo entro il 15 settembre, un tempo assolutamente inaccettabile se si pensa già ad una possibile recrudescenza del Covid 19 a partire già dal mese di ottobre.

La domanda allora sorge spontanea: cosa si farà ? Chiuderemo nuovamente l’Ospedale di Castel San Giovanni ( e Fiorenzuola) dedicandolo nuovamente ai malati Covid? Dovremo dimenticarci una volta per tutte il Pronto soccorso castellano che copre un bacino d’utenza di migliaia e migliaia di persone di tutta la vallata?