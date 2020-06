Rancan e Stragliati (Lega) “Regione sostenga i progetti per la ripartenza di Piacenza”

La Regione sostenga i progetti per la ripartenza del territorio di Piacenza individuati dalla Provincia.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta regionale, sono i consiglieri piacentini Matteo Rancan, primo firmatario, e Valentina Stragliati (Lega). “Nella mattinata dell’11 giugno si è svolta nella sede della Provincia di Piacenza la video conferenza plenaria fra tutti i tavoli di settore che in queste settimane hanno lavorato per produrre analisi e proposte per il rilancio dell’economia piacentina dopo l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Durante la conferenza, come specificato dalla presidente della Provincia, sono stati censiti 291 interventi sul territorio, già corredati di progetto di fattibilità, per i quali occorrono 352 milioni”, spiegano i due esponenti del Carroccio, che ricordano come “l’analisi della Provincia abbia identificato 47 progetti (per un investimento totale di 28 milioni) di assoluta priorità e strategici per territorio e ripresa: l’avvio di questi progetti entro la fine dell’anno rappresenterebbe un volano molto importante per rimettere in piedi l’economia piacentina”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se la Giunta intenda “sostenere la Provincia di Piacenza al fine di ottenere subito i fondi necessari per realizzare i 47 progetti cantierabili, quindi con una progettazione definitiva o, addirittura, esecutiva entro la fine del 2020, di priorità assoluta nonché strategici per il territorio e la ripresa economica”.