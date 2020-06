Rancan (Lega) “A Piacenza riapre il primo nido d’Italia, ma lo Stato non tutela gli educatori”

“Dopo i sindaci, anche i privati dimostrano di fare meglio dello Stato, arrivando ai veri problemi delle famiglie e dei lavoratori, e dando risposte concrete: la riapertura del primo asilo nido d’Italia, a Piacenza, è la dimostrazione che col buonsenso si può fare tutto. Peccato, però che, come denuncia il direttore generale di Unicoop, le educatrici, fra cui quelle che a Piacenza si sono sottoposte ai test sierologici, che hanno predisposto il progetto di apertura e degli spazi del nido non siano più coperte dalla cassa integrazione causale Covid, mentre della “cassa ordinaria” non si sa ancora nulla di certo”.

Così il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan. “I più sinceri complimenti a chi ha voluto e permesso che la struttura Unicoop riaprisse – continua Rancan -, un grazie alle educatrici che, nonostante non abbiano più la cassa integrazione Covid, renderanno possibile la ripresa delle attività educative e una sonora bocciatura del governo centrale, che di scuole ed asili non si è occupato come avrebbe invece dovuto, e ha optato per la chiusura sino a settembre, demandando ai primi cittadini la facoltà di dare risposte alle famiglie. I cittadini non hanno bisogno di show e passerelle, bensì della cassa integrazione per milioni di lavoratori, soldi veri per imprenditori e famiglie, scuole aperte e sicure. Nel caso del nido riaperto a Piacenza, lo Stato ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di tutelare i lavoratori e, nello specifico, le educatrici che tanto si stanno dando da fare per erogare un servizio così importante per le famiglie”.