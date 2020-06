Rapinatori di banche in trasferta, sgominata banda: colpirono anche a Roveleto

Ammonta ad oltre 300mila euro il bottino di tre rapine in banca, tra cui un colpo alla Banca di Piacenza di Roveleto di Cadeo nel giugno dello scorso anno, delle quali è accusata la banda sgominata dalla squadra Mobile di Bologna al termine di un’indagine che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari (sei in carcere e una ai domiciliari).

Secondo quanto ricostruito nel corso dell’inchiesta, i componenti della banda, tutti napoletani di età compresa tra i 34 e i 67 anni, avevano ruoli ben definiti: due di loro, residenti a Parma, erano incaricati di individuare possibili obiettivi e fornire appoggio logistico ai complici, che si muovevano da Napoli. Tre, come si diceva, i colpi attribuiti, a vario titolo, ai componenti della banda: oltre a quello nel piacentino, che aveva fruttato 90mila euro, al Banco Desio a Bologna nel maggio 2019 (bottino 66mila euro) e al Montepaschi di Padova nel settembre dello stesso anno (bottino 160mila euro).

Nella rapina di Roveleto i malviventi avevano minacciato dipendenti e clienti – in tutto una decina di persone – tenendoli a lungo in ostaggio. Un modus operandi consueto quello della banda: due dei componenti, incensurati e con il ruolo di “apriporta”, si presentavano a volto scoperto nelle banche; una volta all’interno, l’apriporta faceva entrare i complici, mascherati ma senza armi in vista e con i polpastrelli cosparsi di colla per non lasciare tracce. Quindi il gruppo teneva in ostaggio impiegati e clienti impadronendosi del denaro.

Sono stati individuati anche grazie alle analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza delle banche, oltre a testimonianze e accertamenti sulle celle telefoniche.