Reddito di emergenza, 526 richieste a Piacenza. Domande fino al 30 giugno

Sono 526 (dati all’8 giugno) le domande presentate in provincia di Piacenza per ottenere il reddito di emergenza, introdotto con il Decreto Rilancio per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica.

A fornire i dati l’Inps. L’ammontare del Rem è determinato sulla base di diversi parametri e può variare da 400 fino a un massimo di 840 euro. In Emilia Romagna finora sono state presentate 11.859 domande pari al 4,9% del totale nazionale (242.355). Le richieste per beneficiare della prestazione sono pervenute direttamente dai singoli cittadini o attraverso il patronato alle strutture Inps. E’ possibile presentare le richieste entro il termine perentorio del 30 giugno online – dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al-meno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica) – o tramite i servizi offerti dai Patronati.

Per maggiori dettagli sulla prestazione, sui requisiti e sulle modalità di presentazioni è possibile consultare la brochure informativa.

LA TABELLA CON I DATI PER PROVINCIA