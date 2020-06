Riaperto al pubblico lo Spazio Enel di Piacenza

E’ riaperto in questi giorni al pubblico lo Spazio Enel di Piacenza, in via Calciati 11, che insieme agli altri negozi diretti di Parma, Reggio Emilia, Forlì, Bologna, Ferrara e Rimini e ai 60 Spazi Enel indiretti presenti in Emilia Romagna, sono pronti ad accogliere la clientela, garantendo un servizio di qualità e all’insegna della sicurezza.

“L’incolumità dei clienti e del personale – si legge in una nota Enel – è al centro delle nuove modalità di accesso agli Spazi Enel emiliano-romagnoli. Gli ingressi dei clienti, muniti di guanti e mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste da Enel Energia”.

“La riapertura degli Spazi Enel integra gli altri canali di contatto, in particolare il contact center e il web, rimasti sempre operativi anche durante il periodo di lockdown per fornire informazioni ai clienti e svolgere regolarmente tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas. Lo Spazio Enel di Piacenza è operativo dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 15:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30”.