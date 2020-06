Domenica riapre al pubblico la piscina di Castello

Sarà riaperto al pubblico domenica 21 giugno, il Centro Natatorio Comunale di Via Mulini a Castel San Giovanni (Piacenza). Una riapertura fortemente voluta da Sport Management e raggiunta lavorando in piena sinergia con l’amministrazione locale.

L’impianto sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20, mentre il sabato e la domenica l’apertura sarà fissata tra le ore 10 e le ore 19.30. all’interno della struttura saranno inoltre organizzati corsi di nuoto, lezioni private oltre a corsi di aquagym, hydrobike e aquacircuit. Una riapertura resa possibile grazie ai notevoli sforzi messi in campo dall’azienda e che garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto. Sport Management comunica inoltre che la struttura è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del COVID19.

Il centro Natatorio Comunale di Castel San Giovanni rispetterà tutti i criteri di protocollo emanati per l’emergenza Covid-19 quali:

Sanificazione

Regolamentazione dell’accesso all’impianto e tutela degli utenti

Sanificazione spazi spogliatoi e impianti igienici

Organizzazione delle attività per: piscine, palestre, centri sportivi polivalenti, spazi aperti, area tribune, zona attesa, ristoro secondo normativa

Interventi tecnologici strutturali (aria, acqua, sauna, bagno turno ecc.)

Tutela del personale.

L’impianto sarà in grado di accogliere fino a un massimo di 400 persone all’interno dei suoi spazi. È preferibile prenotare accesso all’impianto e corsia ai riferimenti indicati. Si ricorda inoltre che, previa disponibilità, sarà sempre consentito l’accesso all’impianto presentandosi direttamente in segreteria.

Per prenotazioni e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la struttura ai seguenti riferimenti:

Tel. +39.0523881455

Mail. piscinecastelsangiovanni@sportmanagement.it

Sergio Tosi (presidente Sport Management) dichiara: “Come presidente di Sport Management sono lieto di poter tornare a dare alla clientela di Castel San Giovanni un servizio così importante come la piscina. Per noi è un piacere poter ripartire anche qui e ringrazio, oltre alle nostre maestranze che hanno lavorato incessantemente per la riapertura, tutta l’Amministrazione Comunale e quanti ci hanno permesso di ripartire in totale sicurezza per questa nuova sfida”.

(nota stampa)