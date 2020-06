“Rifiutando lo spreco”, Iren e Manicomics insieme per parlare di sostenibilità con il teatro

Si parlerà sicuramente di sostenibilità nella scuola post-covid. Per le scuole piacentine ci sarà una opportunità in più frutto della consolidata collaborazione tra Iren e la Compagnia Teatrale Manicomics Teatro e che si va ad aggiungere alle proposte di Eduiren

Si tratta del progetto “Rifiutando lo spreco” strutturato in due spettacoli teatrali dedicati alla sostenibilità ed all’Agenda Onu 2030. Fermato dal lockdown, il progetto ripartirà a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico. Per agevolare la fruizione da parte delle scolaresche di Piacenza, gli spettacoli, pensati per essere rappresentati all’interno degli istituti, potranno essere visti in tutta sicurezza presso l’ OPEN SPACE 360° in via Scalabrini 19 a Piacenza. Le repliche sono gratuite.

Per le scuole primarie del secondo ciclo (4° e 5°) lo spettacolo si intitola “Tutto quello che c’è”, direzionato a far comprendere ai più piccoli l’importanza delle tematiche dell’economia circolare e della sostenibilità con un linguaggio semplice basato sulla narrazione e sul coinvolgimento del pubblico. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado lo spettacolo è “Countdown 2030”, che ha già raccolto un grande successo nello scorso anno scolastico. Lo spettacolo ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le proposte e la filosofia della Agenda 2030, mettendo in risalto le 5P, punti fondamentali del progetto mondiale ovvero Persone, Prosperità, Pace, Pianeta, Partnership, senza dimenticare naturalmente le tematiche storiche precedentemente trattate come le 4R e l’emergenza rifiuti.

Due spettacoli fortemente pensati per i giovani e che trattano le tematiche con ironia e con linguaggio adeguato grazie ad un alto ritmo di rappresentazione e video e interventi multimediali. Le classi che lo desiderano potranno integrare l’approfondimento sul palco con una lezione specifica sulla sostenibilità ambientale ed Agenda 2030 tenuta da Eduiren. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: info@manicomics.com