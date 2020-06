Da questa settimana riprendono le aperture serali nelle biblioteche di Gragnano e San Nicolò.

Vista l’importante funzione di aggregazione sociale che la biblioteca svolge, soprattutto in piccole realtà come i paesi della nostra provincia, questa ulteriore apertura permetterà anche alle persone che solitamente lavorano lontano dal paese di residenza di prendere in prestito libri e dvd senza doversi recare di nuovo in città o in un comune vicino. Le aperture serali hanno avuto un inaspettato successo in passato, tanto che a Gragnano si era deciso di mantenerle anche in inverno grazie alla presenza di due volontari, abitudine che era stata purtroppo interrotta dal lockdown. In un momento in cui diverse strutture funzionano ancora con orari ridotti, ampliare l’orario di apertura e allinearlo a quello degli anni precedenti rappresenta un segnale forte di ritorno alla normalità.

Anche se l’accesso alle sale è ancora interdetto per motivi di sicurezza, gli utenti possono comunque chiedere in prestito volumi o dvd, scegliendo dai cataloghi on line dal sito LeggerePiace.it (http://opac.biblioteche.piacenza.it/SebinaOpac/.do) oppure lasciandosi consigliare dalle bibliotecarie. La biblioteca di Gragnano è aperta nelle sere di mercoledì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30, mentre quella di San Nicolò il giovedì dalle 19.30 alle 22.30.