Riprendono nelle aree verdi cittadine le attività ricreative per la terza età

Riprendono gradualmente, dopo la sospensione imposta in questi mesi dall’emergenza sanitaria, le iniziative rivolte alla terza età a cura dell’Ufficio per le attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

In conformità con le disposizioni vigenti a tutela della salute pubblica, verranno organizzati nei prossimi giorni alcuni incontri all’aperto: “Quattro chiacchiere tutti insieme”, per ritrovarsi in piccoli gruppi in diverse aree verdi della città, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici o in bicicletta.

L’appuntamento sarà sempre per le ore 9 del mattino. Mercoledì 24 giugno nella cornice dei giardini di via Santa Franca (nella zona delle panchine a sinistra dell’ingresso), mentre giovedì 25 lo scenario sarà quello dei giardini di via Mazzoni, angolo via Menicanti. Le date successive saranno lunedì 29 al Parco della Pace di via Raffalda e martedì 30 presso i giardini di via Lanfranco Giovanni (laterale di via Buozzi), di fronte al civico 12. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, sino a esaurimento del numero massimo di 15 posti disponibili per ogni incontro, telefonando allo 0523-492724 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Le sedie verranno distanziate come previsto dalle misure di prevenzione in atto, nonché sanificate prima e dopo l’utilizzo. Alle persone presenti sarà richiesto l’uso della mascherina sino al raggiungimento del posto e successivamente, al termine dell’evento. In caso di pioggia, gli appuntamenti saranno rinviati.