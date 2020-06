Ripresa lezione, il direttore scolastico regionale “Ognuno a settembre faccia la sua parte”

“Ognuno deve fare il proprio dovere affinché la scuola a settembre riparta in sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie, e dando risposte ai diritti di studenti e famiglie”. Così Stefano Versari, Direttore scolastico regionale, è intervenuto sulle modalità di inizio del prossimo anno scolastico nel corso dell’audizione avvenuta oggi durante la Commissione Cultura presieduta da Francesca Marchetti.

Nel corso del suo intervento Versari ha anche ripercorso la gestione dell’anno scolastico 2019-2020 segnato da un lungo lockdown causato dalla necessità di contenere la diffusione del coronavirus. “Ho seguito in prima persona il terremoto del 2012 che in Emilia-Romagna ha distrutto il maggior numero di scuole nella storia d’Italia: il Covid ha distrutto non le case, ma le persone. Ma- incalza Versari- dobbiamo anche in questo ripartire e questo avviene solo se ognuno fa il suo, se si continua a diffondere sfiducia come si pensa di poter mandare avanti un Paese? Siamo in tempi eccezionali e quindi ci vogliono comportamenti e scelte eccezionali”.

Il Direttore regionale spiega anche come in Emilia-Romagna di fatto non esistano le cosiddette “classi pollaio”, ovvero quelle con più di 30 studenti: “Solo lo 0,78% delle classi ha più di 30 studenti”, taglia corto Versari che invita ogni livello delle Istituzioni a fare la propria parte con un invito esplicito al governo a cambiare le norme sull’alternanza scuola lavoro perché quelle vigenti impediscono anche l’alternanza scuola-lavoro.