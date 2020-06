A seguito del ritrovamento di un piccolo ordigno bellico, in via precauzionale è stata disposta dal Comune di Piacenza la chiusura del parco della Galleana, che resterà inaccessibile per la giornata odierna (5 giugno) e, probabilmente, anche sabato 6 giugno, sino al termine dell’intervento degli artificieri.

A quanto pare a ritrovare l’ordigno (foto sotto) sarebbe stato un passante, che ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non appena si saranno concluse le operazioni di rimozione, l’area verde sarà riaperta al pubblico.