Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

Foto 3 di 4







IL BLOG

“Il Rotary Club Marignane e il Rotary Club Fiorenzuola si incontrano”

L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha portato parecchi cambiamenti alla vita sociale, economica e politica di ciascun Paese che ne è stato coinvolto. Anche il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha dovuto cambiare la propria programmazione annuale. Il penultimo week-end di maggio, infatti, sarebbe stato dedicato alla visita della delegazione francese del gemellato Rotary Club di Marignane, nel Sud della Francia. Dopo 34 anni di scambi, il 2020 ha segnato la sospensione di questa importante occasione per rafforzare l’amicizia tra i due club e per visitare i rispettivi territori. I Presidenti dei due club, però, hanno pensato che fosse importante incontrarsi ugualmente, seppure in maniera virtuale.

Così è nata la conviviale del 28 maggio in cui i soci di Fiorenzuola hanno accolto una trentina di rotariani di Marignane per offrire loro una serata piacevole e molto interessante. L’incontro ha contato la partecipazione di ben 55 tra soci e ospiti e ha avuto un programma molto ricco ed stimolante. Ad aprire la serata sono stati i due presidenti rotariani, Francesco Timpano e Geneviève Morel, con i rispettivi Governatori Distrettuali, Maurizio Mantovani e Louis Lemesle. Il Distretto 2050 è stato rappresentato anche dalla Past Governor, Lorenza Dordoni, dal Tesoriere distrettuale, Luciana Stringhini e dal Segretario distrettuale, Stefano Pavesi. Presente anche il Presidente del Rotaract Fiorenzuola d’Arda, Riccardo Alfano.

Dopo il suono della campana rotariana, i due inni nazionali sono stati eseguiti dal vivo da Katia Spadola alla tastiera e Darko Jovanovic al clarinetto. Entrambi sono docenti di musica dell’associazione “Mikrokosmos”. La loro esecuzione è proseguita con il “Nessun Dorma”, famosa aria lirica tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini. Il brano è stato scelto perché, nel nostro Paese – come ha spiegato il Presidente Timpano – ha segnato la voglia di rinascita e ripartenza di tutti gli Italiani. Da questo istante in poi, la serata è stata un crescendo di momenti culturali e rotariani che hanno coinvolto pienamente tutti i presenti. Nonostante la conviviale virtuale, il Rotary di Fiorenzuola, infatti, ha registrato l’ingresso di due nuovi soci: Marco Casagrande, direttore di Confagricoltura di Piacenza e Fabio Salotti, presidente di numerose cooperative del settore edilizio. La spillatura è stata eseguita dai rispettivi padrini, Giovanni Zangrandi e Rinaldo Onesti con la speranza di ripetere dal vivo la cerimonia una volta terminate le restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria. Altro importante momento rotariano è stata l’attribuzione della Paul Harris da parte del Tesoriere Distrettuale a Maria Donata Corna, per la fondamentale collaborazione con i club.

Il momento clou della serata è stata la visita virtuale della Cattedrale di Piacenza. Presente Tiziano Fermi, storico, scrittore e incaricato della conservazione dell’archivio della Cattedrale e Federica Gennari, storica dell’arte e socia di Cooltour. Grazie a loro e alla tecnologia, è stato possibile, per tutti i partecipanti, organizzare una visita guidata virtuale alla cupola affrescata dal Guercino, permettendo di compiere un viaggio nella storia dell’arte, stando comodamente seduti a casa propria. Dopo la “salita” alla cupola, gli ospiti hanno potuto ammirare i capolavori di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino che, tra il 1626 e il 1627, impreziosì la cupola della Cattedrale piacentina con immagini uniche, da lasciare senza respiro. E’ stato possibile osservare, fin nei minimi dettagli, le figure dei profeti, da Ezechiele a Michea e Geremia, per poi passare all’eleganza raffinata delle Sibille e agli episodi dell’infanzia di Cristo. Colori, tessuti damascati, paesaggi, cartigli: da un dettaglio all’altro, i trenta rotariani francesi sono rimasti affascinati da tale bellezza e anche i soci di Fiorenzuola hanno saputo apprezzare da vicino particolari che, forse, erano sfuggiti dalla visita dal vivo in quota.

L’ultima parte della conviviale è stata dedicata ad un filmato sul territorio, dedicato a un viaggio sul Po, presentato dal Presidente Eletto, Fausto Arzani. La serata si è conclusa con un brindisi virtuale e beneaugurante tra i due Club, in attesa della prossima primavera quando la visita dei soci di Marignane si realizzerà sul nostro territorio.