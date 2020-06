Rotary Piacenza a fianco della comunità piacentina grazie ai frati di S. Maria di Campagna

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

ROTARY CLUB PIACENZA A SOSTEGNO DELLA COMUNITA’ PIACENTINA ATTRAVERSO I FRATI DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA

Continuano le iniziative di solidarietà da parte del Rotary Club Piacenza per aiutare concretamente chi è in difficoltà durante questa emergenza sanitaria ed economica. Dopo i numerosi interventi a favore delle strutture sanitarie locali, questa mattina il presidente del Club, Pietro Coppelli, ha consegnato una fornitura di tessere prepagate da utilizzare presso i supermercati Conad.

Nella bella cornice del convento francescano, il presidente Pietro Coppelli è stato ricevuto dal padre superiore Secondo Ballati che, nel ringraziare il Rotary Piacenza, ha detto: “la comunità piacentina, duramente colpita dalla crisi economica che è derivata dall’emergenza sanitaria per il virus Corona, vede un numero crescente di persone che necessitano di aiuti. Ringrazio il Rotary Piacenza per questa donazione, un gesto generoso che va incontro alle famiglie in reale difficoltà”.