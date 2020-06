Rotary Piacenza ancora in prima linea per Piacenza Solidale: donato un furgone

Gruppo Piacentino

Rotary Piacenza ancora in prima linea per Piacenza Solidale

Ancora una volta in questo intenso anno rotariano, il Club Piacenza non si tira indietro e partecipa attivamente a un’ulteriore importante iniziativa per il nostro territorio: donare un furgone a “Piacenza Solidale” da utilizzare per la raccolta degli alimenti destinati alle famiglie più bisognose. Insieme ad altre associazioni, l’intervento del Rotary Club Piacenza, permetterà attraverso questo mezzo, di non sprecare gli alimenti vicini alla loro scadenza e farli così pervenire sulle tavole di quasi 400 famiglie piacentine che possono trarre vantaggio da questa attività.

Lo scopo del Rotary, e dei rotariani, è quello di servire, di essere sempre in prima linea per chi lo necessita, al di sopra di ogni interesse personale, quindi l’essere coinvolti nell’acquisto di un così importante furgone è parso subito un dovere per il presidente Pietro Coppelli e tutti i soci del suo club.