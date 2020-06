Round Table, il piacentino Garilli entra nel Comitato Nazionale

Il piacentino Leonardo Garilli entra nel Comitato Nazionale di Round Table Italia. Garilli, neo Segretario di Round Table Piacenza, ricoprirà il ruolo di Gestore Materiali Nazionale.

Il nuovo Comitato Nazionale è stato definito a seguito dell’elezione come nuovo presidente 2020-2021 della Round Table Italia di Martino Mercatali, 33 anni, consulente commerciale, espressione della Tavola di Faenza; l’elezione è avvenuta con una larghissimo consenso (94,5%), il 13 giugno all’Annual General Meeting, nel quale vi è stato anche il ringraziamento al presidente uscente, Mattia Cosimo Parisi, espressione della Tavola di Firenze, per il lavoro svolto assieme al Comitato Nazionale. “Siamo lieti che ancora una volta Piacenza possa portare il suo contributo a livello nazionale – sottolineano dalla Round Table 4 Piacenza -, ci congratuliamo con il nuovo Presidente Martino Mercatali e auguriamo a lui e a tutto il nuovo Comitato Nazionale un proficuo lavoro. Un ringraziamento va anche a Mattia Parisi e a tutto il Comitato che lo ha supportato nell’anno sociale appena terminato, tra cui il nostro Tabler piacentino, Mauro Braghieri nel ruolo di PRO (Public Relations Officer), per tutto il lavoro svolto in un anno difficile caratterizzato dall’emergenza covid”.

Oltre a Mercatali, in qualità di presidente, e allo stesso Garilli fanno parte del Comitato Nazionale anche Federico Bonacina (Vice Presidente, della Tavola di Milano “Cinque Giornate”), Mattia Cosimo Parisi in qualità di Past President, Valerio Di Pietro (Napoli), Giulio Marchesoni (Treviso), Fabio Amadei (Ravenna), Daniele Cusi (Firenze), Francesco Bragagni (Ravenna), Riccardo Maria Bonamino (Tortona), Luca Codato (Mestre), Gian Maria Buganè (Faenza), Nicola Marino (Livorno), Roberto D’Aronco (Udine) e Roberto Antonelli (Forlì).

La Round Table è un’organizzazione dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali. Svolge iniziative di carattere filantropico e solidale. Tratto caratteristico della Round Table è l’età dei suoi soci, che possono rimanere tali fino al quarantesimo anno di età. Sul sito www.roundtable.it si possono trovare ulteriori informazioni.