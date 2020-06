Sabato al Daturi la Santa Messa in suffragio delle vittime del Covid

Una Messa in suffragio di tutte le vittime del Covid. Si terrà sabato prossimo, 20 giugno, alle ore 10 presso l’arena Daturi di Piacenza: a celebrarla il vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio Mons. Gianni Ambrosio.

L’appuntamento, voluto dal Comune di Piacenza e dalla Diocesi, riunirà la comunità di fedeli nel ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus e che, in periodo di lockdown, non hanno potuto ricevere il conforto della vicinanza dei propri affetti, nè l’accompagnamento nelle esequie o la presenza dei propri cari nel momento del commiato. Per assistere alla celebrazione, sarà possibile entrare all’arena Daturi, a piedi, dai due ingressi di Viale Risorgimento. Ai titolari di permesso auto per disabili e a tutti coloro che abbiano problemi di deambulazione sarà concesso l’accesso alla struttura, anche in auto (fino ad esaurimento dei posti disponibili), transitando da Viale Risorgimento-Via Brigata Piacenza (retro di Palazzo Farnese) o da Piazza Cittadella-Via Brigata Piacenza (lato Palazzo Farnese).

Per il corretto svolgimento di questo momento condiviso di preghiera, per la cui organizzazione si ringrazia la fattiva e consueta collaborazione del Gruppo Alpini – Sezione di Piacenza, si invita la cittadinanza che interverrà ad attenersi all’uso dei dispositivi di sicurezza e al rispetto delle misure di distanziamento. In caso di maltempo, la Santa Messa verrà rinviata a data da destinarsi.