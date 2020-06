San Giorgio, con i Manicomics al via un laboratorio di animazione teatrale per ragazzi

L’Amministrazione comunale di San Giorgio Piacentino – oltre alle attività dei 6 centri estivi per bambini e ragazzi già annunciate nei giorni scorsi – ha organizzato per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni (nati dal 2003 al 2006) un progetto di animazione teatrale e spettacolo in collaborazione con Manicomics Teatro (animazione) e grazie all’aiuto di alcuni volontari del paese (recitazione in dialetto).

“Le attività – informa l’Amministrazione – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e in massima sicurezza per ragazzi e operatori – negli spazi della Parrocchia, che ringraziamo per il prezioso aiuto e per la collaborazione. Il modulo di iscrizione (SCARICA QUI) dovrà essere inviato via mail all’indirizzo segreteria@comune.sangiorgiopiacentino.pc.it oppure consegnato all’Ufficio Segreteria del Comune (consegnare a Emanuela o Giorgia) entro e non oltre sabato 27 giugno 2020. Sul modulo sono indicati anche giorni e orari di svolgimento delle attività”.

“Per fornire un sostegno concreto alle famiglie – informa l’Amministrazione di San Giorgio – in questo momento di grave difficoltà economica e sociale, l’attività è finanziata dal Comune. Viene richiesto solo un contributo di natura simbolica di € 25 che sarà devoluto totalmente in beneficenza: il versamento va effettuato direttamente sul conto corrente solidale per le persone in difficoltà nel nostro paese (IBAN: IT 89 B 06230 6546 0000 0306 96692). Il numero massimo di partecipanti è di 20. In caso di eventuali ulteriori iscrizioni rispetto al limite previsto, verrà valutata l’attivazione di un secondo laboratorio con le stesse modalità. Al termine delle attività (fine agosto) è previsto, se lo sviluppo della pandemia lo consentirà, un piccolo momento di “restituzione” alla comunità, inserito nell’ambito del Festival L’ultimaprovincia”.