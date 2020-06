Sanità dopo il covid, confronto di Articolo 1 con il sindaco Barbieri, il senatore Errani e i medici

Dal piano nazionale, con il senatore Vasco Errani, a quello locale, con il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. Nel mezzo, riflessioni sulla medicina territoriale, un’analisi delle risposte integrate socio-sanitaria per la pandemia di coronavirus.

Si chiama ‘La Sanità dopo il coronavirus’ la videoconferenza organizzata da Articolo UNO-Mdp di Piacenza per venerdì 26 giugno alle ore 18, in diretta sul canale youtube nazionale di Articolo uno: un appuntamento che vedrà ospiti oltre al senatore Errani, già presidente della Regione Emilia Romagna e vicepresidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, e al sindaco Barbieri, l’infettivologo piacentino Marzio Sisti, il cardiologo Massimo Piepoli, responsabile di un reparto Covid nel corso dell’epidemia a Piacenza e il presidente dell’ordine dei medici di Piacenza, Augusto Pagani. A introdurre i lavori sarà il coordinatore provinciale di Articolo UNO, Francesco Cacciatore.

“Cosa abbiamo imparato da questa epidemia? E come ci prepariamo a impattare con una possibile nuova ondata nei prossimi mesi? Come andrà riorganizzato il servizio sanitario? Sono queste le domande a cui cercheremo di dare risposta – spiega Cacciatore, già vicesindaco di Piacenza, nel presentare l’iniziativa -. E’ importante capire come il sistema sanitario nazionale si deve preparare a governare crisi come quelle che abbiamo appena vissuto e che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Ragionare sui diversi ambiti, quello nazionale e quello locale, cercando di capire come riorganizzare i servizi sanitari, a nostro avviso sarà determinante”.