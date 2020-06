Sanità Piacenza. Tagliaferri (Fdi) “Riaprire il Punto di primo intervento a Farini”

La Giunta riapra il punto di primo intervento sanitario di Farini, in provincia di Piacenza. A chiederlo, in un’interrogazione all’amministrazione regionale, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “il Comune di Farini era dotato di assistenza medica in forza della quale il 118, in convenzione con la Croce rossa italiana, garantiva la presenza 24 ore su 24 di un medico del 118 con a disposizione i mezzi di proprietà della Croce rossa”.

Il servizio – evidenzia il consigliere – ha operato a pieno regime fino a febbraio 2018, poi l’Azienda sanitaria locale lo ha sospeso, sostituendo, nel turno di notte, il medico con un infermiere professionista dotato di auto infermieristica, attività che, però, “non garantisce la qualità del precedente servizio. Inoltre, in caso di emergenza, la presenza del solo infermiere non assicura un efficace e pronto trattamento del paziente”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “quali misure si stiano valutando per ripristinare la normale situazione del Punto di primo intervento a Farini”.