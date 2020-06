Un violento tamponamento si è verificato in via Luigi Einaudi poco prima della rotonda della tangenziale.

Intorno alle 12 dell’11 giugno una Volkswagen Golf e una Chevrolet Spark sono entrate in collisione, con quest’ultima che si è girata di 180 gradi.

Sul posto per i soccorsi due squadre di Vigili del Fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118. Gli agenti della Polizia Locale di Piacenza sono intervenuti con tre pattuglie sia per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto che per regolare la viabilità. In supporto anche una volante del 113 e un’auto della Guardia di Finanza.

Per circa un’ora traffico completamente bloccato per i veicoli provenienti dalla rotonda del ponte di San Nicolò, quindi deviati sulla via Emilia Pavese con passaggio obbligato per il centro di Sant’Antonio.

Il bilancio è di tre persone contuse, condotte al pronto soccorso cittadino per accertamenti. Sul posto anche il personale di sicurezza e ambiente per il ripristino della sede stradale.