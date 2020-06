Scuola di Biodiversità del suolo, l’11esima edizione in Cattolica

Università Cattolica – Piacenza 16-18 giugno ’20 – GESTIONE E QUALITÀ DEL SUOLO AL CENTRO DELLA

SCUOLA DI BIODIVERSITÀ DEL SUOLO E DI BIOINDICAZIONE

Promossa dalla Società Italiana della Scienza del Suolo, sarà organizzata nella sua 11ma edizione dalla Facoltà di Scienze agrarie alimentari ed ambientali

La scuola di Biodiversità del Suolo e di Bioindicazione della Società Italiana della Scienza del Suolo, arrivata alla sua 11ma edizione, sarà ospitata dal 16 al 18 giugno dalla Facoltà di Scienze agrarie alimentari ed ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Organizzatore locale è il docente di Microbiologia Agraria Edoardo Puglisi, coadiuvato dai proff. Luigi Lucini e Vincenzo Tabaglio e dai Dott. Eren Taskin e Andrea Fiorini.

“La gestione e la qualità del suolo nell’era dell’intensificazione agricola sostenibile” saranno al centro dell’edizione 2020, che si svilupperà in modalità telematica con un programma che si snocciola su 3 giorni lasciando abbastanza spazio per domande ed interazioni con i dottori di ricerca, ricercatori e tecnici del settore, che si focalizzeranno sul suolo come una risorsa fondamentale, non solo per la produzione di cibo, ma anche per i cosiddetti servizi ecosistemici; ma anche risorsa non rinnovabile su scala temporale umana e, per questo, da preservare.

Due i momenti pubblici previsti, le Lectio magistralis di due grandi esperti del settore: Il Prof. Christoph C. Tebbe dell’Università di Braunschweig in Germania che parlerà della biodiversità dei microorganismi del terreno e di come essi variano tra nazioni e continenti, ed il Dott. Stefano Mocali del CREA di Roma.

