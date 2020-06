Scuole paritarie a rischio chiusura, Foti (FdI) “Tragedia da scongiurare in tutti i modi”

“Ignorare il problema delle scuole private significa, in primo luogo, volere impedire ai genitori di scegliere la libertà educativa per i propri figli. Inoltre, senza di esse si andrebbe incontro a dannose conseguenze che si riverbererebbero fatalmente sullo Stato che dovrebbe far fronte ad un’ulteriore domanda di servizi scolastici non essendo in grado di soddisfarla”.

Lo afferma il deputato piacentino di Fratelli d’Italia Tommaso Foti. “Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia – continua la nota – con emendamenti qualificati, ha posto all’attenzione del Parlamento significative modifiche ai succedutisi decreti legge del Governo per evitare che a settembre la maggiore parte delle scuole private sia costretta a restare chiusa. Una vera e propria tragedia da scongiurare in tutti i modi”. “Anche in campo locale, segnatamente nel consiglio comunale del capoluogo – afferma Foti – Fratelli d’Italia ha posto all’attenzione dell’amministrazione il tema, cui non è seguita ancora alcuna proposta e risposta, che non può considerarsi esaurita nella decisione di dichiarare inammissibile un ordine del giorno che il gruppo consiliare aveva presentato al riguardo”.

“E’ evidente che sperare che sia il governo giallo-rosso, le cui radici ideologiche sono ben note, a risolvere il problema delle scuole private è pia illusione. Certo un qualche aiuto arriverà – aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia – come previsto nel decreto rilancio, ma all’evidenza non sarà sufficiente per impedire la chiusura della gran parte delle scuole paritarie”. “La politica del centrodestra – conclude Foti – è sempre stata improntata alla libertà educativa, ma le scuole paritarie non di principi vivono, ma di aiuti concreti. Se, invece, si vorrà passivamente assistere alla loro scomparsa dal panorama educativo, lo si faccia pure, ma con la ferma e decisa opposizione di Fratelli d’Italia”.