Sempre più acquisti online, ma attenzione alle truffe. I consigli dell’Arma

Durante il periodo di emergenza sanitaria e di ridotta mobilità si è ricorso sempre di più agli acquisti online, ma il rischio spesso è dietro l’angolo.

Sono i carabinieri a mettere in guardia i cittadini sui “raggiri telemati”: nell’ultima settimana i militari del Comando Provinciale di Piacenza hanno ricevuto alcune denunce avviando immediatamente gli opportuni accertamenti. In un caso si è trattato del raggiro per l’acquisto di un’autovettura, in un altro per quello di un gommone con annesso carrello; in due occasioni i malfattori si sono invece finti agenti assicurativi facendosi accreditare somme per la stipula di alcuni contratti.

“Prima di acquistare un prodotto o di usufruire di un servizio in Internet – sottolinea l’Arma -, è opportuno verificare le politiche di vendita e le condizioni di recesso, i tempi di consegna, i costi e le spese di spedizione e raccogliere tutti i dati per essere sicuri della reale identità del venditore: devono essere indicati chiaramente i dati del venditore e cioè il nome dell’azienda e l’indirizzo geografico della sede sociale. E’ bene verificare se il venditore è italiano: anche se il server è collocato in Italia, raggiungibile con un indirizzo “.it”, controllare che anche la sede del venditore sia in Italia. Mettere in piedi una truffa su Internet è fin troppo facile: chiunque può chiedere un accesso ad Internet e costruirsi un proprio sito”.

Utile anche verificare “l’esistenza della certificazione, cioè di un attestato che comprovi la corrispondenza tra un dato sito e una persona fisica o giuridica – nei browser è presente una finestra detta “security” che contiene una apposita voce “visiona certificati” – e scegliere siti con la precisa indicazione di un marchio di qualità, rilasciato da un organismo esterno, che certifica che il sito svolga attività nel rispetto dei diritti dei consumatori”. Prestare particolare attenzione quando si acquista da un sito straniero, dal momento che le normative di riferimento e i controlli a cui sono vincolati possono non essere direttamente apprezzabili e prestare il fianco a critiche nei casi di contenzioso”.

Altro consiglio è quello di “non utilizzare carte di credito in rete in maniera indiscriminata, ma saldare possibilmente con carte pre-pagate cercando di conservare l’anonimato, a meno che i siti non presentino un sistema di protezione della trasmissione dei dati” e di “verificare che si tratti di una vendita a prezzo fisso. Nel caso di aste le garanzie per i consumatori sono minori, è quindi consigliabile acquistare solamente su un sito che pubblichi un regolamento chiaro e che preveda delle soluzioni in caso di frode da parte del venditore”. Infine è opportuno “non fornire i dati personali se non si è sicuri riguardo alle motivazioni d’uso” e “conservare con cura una copia di tutti gli ordini fatti e dei documenti relativi (e-mail scambiate con il venditore, informazioni sulle condizioni di vendita, etc.), nonché, in modo particolarmente sicuro, le password e i codici, soprattutto quelli per accedere ai servizi Internet di natura finanziaria”.