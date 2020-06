Senza cintura e al telefono mentre guida, scappa durante un controllo: maxi multa della Stradale

Alla guida con il cellulare, senza la cintura di sicurezza, non si ferma all’alt intimato dagli agenti della polizia stradale di Piacenza, durante un controllo nel tardo pomeriggio del 15 giugno.

Non solo: l’uomo al volante si è allontanato a grande velocità. Dopo aver diramato la nota di ricerca, gli stessi agenti hanno ritrovato il veicolo in sosta regolare in via Stradiotti. Le indagini effettuate nell’immediatezza permettevano di appurare che il conducente, proprietario del veicolo, si sarebbe sottratto al controllo tentando la fuga in quanto colpito da provvedimento di sospensione della patente di guida ed il veicolo in stato di sequestro amministrativo.

Il conducente, allontanandosi dal posto del controllo, oltre a rispondere per aver circolato con veicolo sottoposto a sequestro e patente sospesa dovrà rispondere anche di non essersi “fermato all’alt” dandosi alla fuga.

Nel complesso l’importo delle sanzioni amministrative commesse, che verranno notificate al proprietario e conducente del veicolo, ammontano da 4.291,00 a 17.166 euro oltre all’immediata alienazione del veicolo a favore dell’erario e della revoca della patente di guida.