Serie B: Fiorenzuola Bees chiede ufficialmente il ripescaggio

A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica di avere ufficialmente presentato richiesta di ripescaggio in Serie B Old Wild West – LNP Lega Nazionale Pallacanestro.

La società del Presidente Alberti ha voluto in questo modo dare atto dell’intenzione di proseguire il lavoro svolto nella stagione 2019/2020, quando sotto la guida di Coach Gianluigi Galetti si trovava in testa della classifica di Serie C Gold Emilia Romagna prima della pandemia Covid-19 che ha fatto sospendere i campionati regionali.

I 32 punti ottenuti nelle 19 giornate di campionato Serie C Gold Emilia Romagna sono il bottino di fine stagione per i Bees, con la richiesta di ripescaggio per la nuova stagione che sottolinea la volonta’ di Fiorenzuola di volersi confrontare su scala nazionale.