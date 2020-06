Settimio Lucci nuovo responsabile dell’Academy del Fiorenzuola

E’ Settimio Lucci il nuovo Responsabile Tecnico dell’Academy del Fiorenzuola in vista della stagione 2020/2021.

Classe 1965, per Lucci è un ritorno quello al Fiorenzuola, dove aveva già guidato la prima squadra in Serie D nella stagione 2011/2012. Una carriera da giocatore di alto livello, quella del nuovo Responsabile Tecnico, con 1 Scudetto ed 1 Coppa Italia nel palmaires con la maglia della Roma e 4 campionati di Serie B vinti. Dopo le recenti esperienze con Pro Piacenza (come collaboratore tecnico) e Vigor Carpaneto (Responsabile Tecnico), il ritorno per Lucci in rossonero per collaborare con il settore giovanile. “A Settimio – si legge in una nota diffusa dal club – l’augurio di buon lavoro da parte della dirigenza rossonera”.

La società informa che la presentazione di Settimio Lucci avverrà sabato 13 giugno 2020 alle ore 11 presso la Sala Stampa della Sede del Fiorenzuola e sarà aperta a giornalisti ed eventuali tifosi – parte dello staff tecnico rossonero.