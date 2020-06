“Sistemare spazio affissioni di vicolo Pantalini, potrebbe veicolare messaggi di pubblica utilità”

“Vorrei segnalare all’amministrazione comunale lo spazio per le affissioni di vicolo Pantalini (ang via Roma) che da tempo versa in condizioni di indecenza, come si può vedere dalla foto (in copertina, ndr)”.

E’ quanto scrive alla nostra redazione Daniela Fornasari, residente nel quartiere Roma, che a proposito della struttura destinata agli annunci pubblicitari aggiunge: “Sarebbe opportuno sistemarla definitivamente, togliendolo gli strati sottostanti di vecchie affissioni che, col tempo si sono deteriorati, e non semplicemente coprire con carta colorata, che inevitabilmente si lacera e così si ritorna al punto di partenza”.

“Suggerisco all’amministrazione – conclude – di utilizzare questo ampio spazio per veicolare messaggi di pubblica utilità, come ad esempio quella cattiva abitudine di abbandonare sacchetti e rifiuti dove capita. Con l’auspicio che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile, ringrazio fin d’ora, chi si adopererà in tal senso”.

