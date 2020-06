Sold out per “Una Notte in Galleria” all’Alberoni

Sold out per “Una Notte in Galleria“, la riapertura, per una sola notte, della Galleria Alberoni, che andrà in scena domenica prossima 28 giugno e che prevede una visita guidata al grande parco alberoniano e un concerto intitolato Carmen e altre storie con protagonisti Giorgia Gazzola, mezzosprano, Mauro Trombetta baritono, Corrado Pozzoli, pianoforte, in un viaggio musicale attraverso le arie da camera e canzoni tra Otto e Novecento e i più suggestivi brani di Carmen di Georges Bizet.

Raddoppia la visita guidata – La risposta entusiastica e l’adesione tempestiva del pubblico ha spinto gli organizzatori, per fare fronte alle numerose richieste, ad aggiungere una seconda visita guidata al parco, oltre a quella programmata alle ore 19.45, che avrà inizio prima, alle ore 19.30 e per la quale i posti disponibili sono andati comunque esauriti in pochissimo tempo. Sono stati differenziati gli orari, nonostante le grandi dimensioni del parco, proprio per garantire l’assoluto distanziamento dei gruppi.

Concerto sold out – Tutto esaurito anche per il concerto. I posti disponibili nella Sala Arazzi risultano tutti prenotati e non si è potuto accogliere le ulteriori numerose richieste pervenute.

Posti limitati per procedure anti covid 19 – Nel più scrupoloso e attento rispetto delle misure anti-covid 19 i posti disponibili per la visita e per il concerto sono stati limitati al fine di garantire una partecipazione assolutamente sicura e serena. La serata sarà anche l’occasione per svelare alla città i progetti futuri della Galleria Alberoni e i lavori che saranno realizzati nei prossimi mesi e che apporteranno interessanti novità. Sarà Giorgio Braghieri, Presidente dell’Opera Pia Alberoni, a raccontarli in apertura del concerto.