Sorpresi a rubare batterie e televisori da un’isola ecologica: arrestati due uomini

Due cittadini stranieri sono stati arrestati la sera del 30 maggio dai Carabinieri della Stazione di Rivergaro per furto aggravato continuato in concorso.

Secondo quanto riporta l’Arma, i due – di 35 e 24 anni – nati in Marocco, residenti in provincia di Piacenza, pregiudicati per reati contro il patrimonio, il 30 maggio verso 19 sono stati sorpresi dalla pattuglia dei Carabinieri di Rivergaro nei pressi dell’isola ecologica in Travo (Piacenza).

A bordo della loro utilitaria, una Fiat Punto, dopo aver tagliato la recinzione ed essersi introdotti nell’isola ecologica, avevano caricato alcuni oggetti elettrici e rifiuti speciali: batterie, televisori, decoder e forni a microonde, probabilmente per rivenderli. Entrambi sono stati bloccati e portati in caserma a Rivergaro, dove i militari hanno approfondito gli accertamenti. Questi hanno scoperto che i due avevano commesso analogo furto all’interno della medesima isola ecologica pochi giorni prima, il 23 maggio. Per questo, dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati arrestati e condotti presso la loro dimora in regime di arresti domiciliari. Risponderanno di furto aggravato al Tribunale di Piacenza nel rito direttissimo previsto per la giornata odierna.