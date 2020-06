Spettacoli annullati, Teatro Gioco Vita proroga al 3 luglio il termine per richieste voucher

Teatro Gioco Vita proroga in via eccezionale al 3 luglio il termine ultimo per la richiesta di rimborso tramite voucher per gli spettacoli annullati.

A seguito di contatti avuti con alcuni degli abbonati, infatti, la direzione ha percepito che “non a tutti è arrivata la comunicazione affidata agli organi di stampa, al sito e ai canali social delle possibilità in essere per gli spettacoli annullati”. Per gli spettacoli annullati le disposizioni prevedono il solo rimborso tramite voucher di pari importo al titolo di acquisto. L’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, così come modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020, (pubblicato in GU n. 128 del 19/5/2020) prevede che la durata dei voucher sia di 18 mesi.

Teatro Gioco Vita ha ottenuto da Vivaticket, partner di biglietteria, la possibilità di una proporoga eccezionale della data termine per la richiesta del voucher: il termine ultimo è stato aggiornato a venerdì 3 luglio 2020 alle ore 12. Dopo tale ulteriore data gli attuali biglietti e abbonamenti non convertiti in voucher non potranno essere rimborsati e non avranno validità anche nel caso della ripresa successiva della recita. Teatro Gioco Vita ringrazia “tutti gli spettatori e abbonati che hanno deciso o decideranno di sostenere il teatro aderendo all’iniziativa #iononchiedoilrimborso”.

Le richieste di rimborso dovranno essere inviate improrogabilmente entro venerdì 3 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo biglietteria@teatrogiocovita.it indicando nome, cognome, indirizzo e-mail valido e allegando copia leggibile (fotografia o scansione) dell’abbonamento e/o del biglietto. Si invita in ogni caso il pubblico a conservare il proprio abbonamento o il proprio biglietto anche dopo la richiesta, poiché necessario a completare la procedura di rimborso, come richiesto dalle autorità. Le richieste potranno anche essere consegnate direttamente in biglietteria negli orari di apertura.

La Biglietteria di Teatro Gioco Vita è aperta per il servizio di richiesta rimborso tramite voucher in Via San Siro 9 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio dalle ore 10 alle ore 12. Accesso consentito a una persona per volta, con l’obbligo di indossare le protezioni individuali. Si prega comunque di privilegiare i contatti via e-mail e telefonici negli orari di apertura. E-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, telefono 0523.315578.